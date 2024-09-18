Лавров обсудил углубление сотрудничества с послами прикаспийских стран

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами прикаспийских государств углубление сотрудничества в формате каспийской «пятерки», в которую входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в формате «пятерки», включая подготовку к предстоящей в Туркменистане очередной встрече министров иностранных дел прикаспийских государств», – отметили в дипведомстве.

Там уточнили, что встреча была традиционно посвящена Международному дню Каспийского моря.