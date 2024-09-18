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СМИ: Израиль хочет усилить паранойю и страх в рядах «Хезболлы»

СМИ: Израиль хочет усилить паранойю и страх в рядах «Хезболлы»

В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства: если накануне взрывались только пейджеры, то сегодня это затронуло компьютеры, скутеры и радиостанции.

Источники Reuters и The Times of Israel сообщают, что портативные радиостанции, которые сегодня взорвались, были приобретены членами «Хезболлы» пять месяцев назад, примерно в то же время, что и взорвавшиеся накануне пейджеры. Almayadeen уточняет, что в этот раз сдетонировали радиостанции ICOM V82, в которых установлены литий-ионные аккумуляторы.

По данным Axios, в рации заранее была заложена взрывчатка израильскими спецслужбами, затем они были переданы «Хезболле». Группировка планировала использовать их как часть системы экстренной связи, которая должна была использоваться во время потенциального конфликта с Израилем.

По версии собеседников издания, своей задачей Израиль ставил «усиление паранойи и страха в рядах «Хезболлы», чтобы та изменила свою политику.

«Цель состояла в том, чтобы убедить «Хезболлу», что в ее интересах разорвать отношения с ХАМАС и заключить отдельную сделку о прекращении боевых действий с Израилем независимо от прекращения огня в Газе», — сказал собеседник.

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