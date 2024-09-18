Еще один массовый взрыв электроники в Ливане: 100 пострадавших, есть погибшие (фото, видео)

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«Военная хроника» пишет, что различные источники заявляют, что в Ливане произошёл новый массовый взрыв пейджеров.

«Некоторые израильские и ливанские источники сообщают, что в Ливане снова массовый взрыв пейджеров. На этот раз сдетонировало порядка 500 устройств», — указывается в материале.

Сообщается, что в Ливане взрываются рации и автомобильные магнитолы. «Бытовая электроника взрывается не только в руках ливанцев, но и дома», — добавляется в материале.

Отмечается, что по меньшей мере 100 человек пострадали при новых взрывах устройств связи в Ливане.

В результате взрывов погибли три человека, сообщает Al Hadath.