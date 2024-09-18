Количество жертв взрывов пейджеров в Ливане достигло 12 человек

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Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд, выступая на пресс-конференции в Бейруте. По его сведениям, жертвами взрывов персональных устройств связи стали двое детей.

И.о. главы Минздрава заявил, что ливанские хирурги менее чем за сутки сделали свыше сделали 460 операций. «Были мобилизованы все ресурсы медицинских учреждений, – указал он. – Однако еще свыше 300 пациентов остаются в реанимационных отделениях, состояние многих из них крайне тяжелое».

Абъяд опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что число пострадавших достигло 4 тыс. «В больницы доставлены с ранениями 2,8 тыс. человек», – подчеркнул он.