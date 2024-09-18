Новый украинский дрон мог вызвать землетрясение в России

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18 сентября украинская дальнобойная ракета-дрон «Паляниця» могла нанести удар по складу боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области Российской Федерации, пишет «Информатор».

Перед взрывом в Тверской области был зафиксирован интересный звук, характерный для реактивных аппаратов, что позволяет предположить, что Украина могла использовать эту отечественную разработку.

В сети уже появились видео со звуком якобы пролета ракеты. Российские СМИ подтвердили, что после атаки беспилотников на объекте началась мощная детонация и пожар, охвативший участок шириной 6 км. На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер», «Точка-У» и артиллерийские боеприпасы.

После атаки на склад боеприпасов в городе Торопец мониторинговыми сервисами было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,8 баллов. После этого было еще 16 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8 баллов.