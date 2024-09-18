Минобороны показало кадры операции «Возмездие» 2022 года |
Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить тарифы на воду |
В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире (видео) |
Гаджиев: Минская группа должна быть распущена, попытки Армении сохранить её вызывают недоверие |
НАТО поручила Эстонии подготовиться к конфликту с Россией |
Украинские дроны уничтожили склад боеприпасов в РФ, вызвав мощные взрывы и землетрясение |
Армения обвинила Россию в «подготовке госпереворота» |
Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозу существованию Армении |
Хикмет Гаджиев и члены аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посещают Кяльбаджар (видео) |
Главное Мир

В Турции приговорили к тюремным срокам 37 агентов «Моссада»

В Турции приговорили к тюремным срокам 37 агентов "Моссада"

Суд в Турции приговорил 37 обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад» к заключению на сроки от 6 до 8 лет. Соответствующие вердикты вынес уголовный суд Стамбула.

Как сообщает газета Yeni Şafak, всего в качестве обвиняемых по делу проходили около 60 человек. 19 из них оправданы и отпущены на свободу. Двое – Ахмет Корай Озгюрюн и Альперен Эркут – получили по 8 лет и 4 месяца тюрьмы. 35 фигурантов осуждены на 6 лет и 8 месяцев. Все они признаны виновными в «получении запрещенной информации в шпионских целях».

Обвинение изначально требовало для подсудимых меры пресечения в виде тюремного заключения от 15 до 20 лет за «получение конфиденциальной государственной информации в целях политического или военного шпионажа». Генпрокуратура Стамбула в обвинительном заключении указывала, что израильская разведка создала группу для онлайн-операций с помощью мобильных интернет-приложений. Завербованные сотрудники этой группы в Турции получали деньги за выполнение заданий по слежке и сбору информации об определенных лицах. Как отмечали следователи, часть завербованных понимала, что занимается вредоносной для безопасности государства деятельностью, они пытались скрывать от властей факты получения вознаграждения, однако продолжали сотрудничать из материальных соображений.

В начале года в результате действий турецкой контрразведки были задержаны 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад» в Турции.

Теги:
Из этой рубрики
Еще один массовый взрыв электроники в Ливане: 100 пострадавших, есть погибшие (фото, видео)
Мир

Еще один массовый взрыв электроники в Ливане: 100 пострадавших, есть погибшие (фото, видео)

2024/09/18, 18:33
Двое детей погибли при взрывах пейджеров в Ливане
Мир

Двое детей погибли при взрывах пейджеров в Ливане

2024/09/18, 18:26
Познер возобновит работу на Первом канале
Мир

Познер возобновит работу на Первом канале

2024/09/18, 18:15
Количество жертв взрывов пейджеров в Ливане достигло 12 человек
Мир

Количество жертв взрывов пейджеров в Ливане достигло 12 человек

2024/09/18, 18:00
Суд в Москве арестовал Эльмана Пашаева (видео)
Мир

Суд в Москве арестовал Эльмана Пашаева (видео)

2024/09/18, 17:44
У Кремля произошла стрельба
Мир

У Кремля произошла стрельба

2024/09/18, 17:08
В Турции приговорили к тюремным срокам 37 агентов "Моссада"
Мир

В Турции приговорили к тюремным срокам 37 агентов «Моссада»

2024/09/18, 16:56
КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею
Мир

КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

2024/09/18, 16:33
Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram
Мир

Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram

2024/09/18, 16:31