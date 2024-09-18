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Байрамов рассказал Джошуа Хаку о территориальных претензиях в Конституции Армении

Байрамов рассказал Джошуа Хаку о территориальных претензиях в Конституции Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы министр Байрамов отметил наличие позитивной динамики в отношениях Баку и Вашингтона. Однако предвзятые заявления ряда официальных лиц США негативно сказываются на двусторонних отношениях, подчеркнул глава дипломатии.

Байрамов привел в пример недавние необоснованные заявления заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман в адрес Азербайджана. Министр довел до сведения делегатов, что подобные заявления являются проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Байрамов также подчеркнул, что Изобель Коулман в своих заявлениях касательно проведенной в сентябре прошлого года антитеррористической операции в Карабахском регионе исказила факты. Он напомнил, что операция была проведена вооруженными силами Азербайджана на своей суверенной территории и положила конец существованию преступного режима в Карабахе.

Байрамов отметил, что несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению, самым серьезным препятствием для подписания окончательного мирного соглашения является продолжение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов Армении, в частности, в Конституции Армении.

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