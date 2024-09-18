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Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram

Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram «совместно нажитым имуществом».

«Наш брак официально не был зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram — было зарегистрировано исключительно на него. С юридической точки зрения в некоторых странах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки в отношении имущественных прав. В других странах существует возможность признания фактического брака официальным. В третьих возможно претендовать на долю совместно нажитого имущества в соответствии с гражданским законодательством», – написала Болгар в Instagram.

Она обвиняет Дурова в нарушении неких устных и письменных договоренностей, по которым он обещал создать для их детей трастовые фонды, давал доступ к своим банковским счетам.

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