Мать детей Дурова заявила свои права на Telegram

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Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар назвала Telegram «совместно нажитым имуществом».

«Наш брак официально не был зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram — было зарегистрировано исключительно на него. С юридической точки зрения в некоторых странах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки в отношении имущественных прав. В других странах существует возможность признания фактического брака официальным. В третьих возможно претендовать на долю совместно нажитого имущества в соответствии с гражданским законодательством», – написала Болгар в Instagram.

Она обвиняет Дурова в нарушении неких устных и письменных договоренностей, по которым он обещал создать для их детей трастовые фонды, давал доступ к своим банковским счетам.