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Финкель об операции «Пейджер»: Израиль послал очень важный сигнал Ирану

Финкель об операции «Пейджер»: Израиль послал очень важный сигнал Ирану

Взрыв тысяч устройств оперативников террористической организации «Хезболла» в Ливане произошел не спонтанно и не случайно.

Об этом Minval.az сказал израильский политолог, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

«Группировка «Хезболла» закупала эти устройства в Европе, и во время их сборки агенты «Моссада» положили туда определённый процент взрывчатки, которая сдетонировала в тот момент, когда мы нажали на кнопку. Просто так подобное не происходит. Конечно, это говорит о том, насколько мы следим за «Хезболлой» и знаем о них всё», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что Израиль находится в состоянии войны с «Хезболлой» с того момента, когда группировка пришла к «колоссальнейшей власти в Ливане».

«Ливан — это страна, в которой есть регулярная армия и есть армия «Хезболлы», которая гораздо сильнее. И «Хезболла» постоянно поглощает и подминает под себя Ливан. Мы воюем с «Хезболлой» на протяжении десятков лет. На протяжении последнего года у нас наблюдается «горячая» фаза войны с ними. Каждый день они лупят ракетами по нам — десятками ракет в день. У нас очень много раненых и убитых. Мы отвечаем, бомбим Ливан, наносим удары по «Хезболле». Давно уже идёт «горячая» война. Другое дело, что Израиль, нанося удары по Ливану, старается бить исключительно по объектам «Хезболлы», избегая при этом нападения на регулярную армию Ливана, которая к «Хезболле» отношения не имеет», — сказал М. Финкель, сравнив армию Ливана с Вермахтом, а «Хезболлу» — с войсками нацистов СС.

И сегодня, добавил в этой связи эксперт, Израиль «воюет с частями СС — террористической организацией, которая многократно наносила удары по гражданской инфраструктуре Израиля, подрывала израильские посольства, нападала на израильских туристов, убивала невинных людей по всему миру только за то, что они были евреями и израильтянами».

«Сотни тысяч граждан Израиля — жителей северных районов нашей страны, то есть приграничных с Ливаном, не живут уже в своих домах около года. Они были эвакуированы оттуда. Там не работают больницы, офисы, предприятия, там нет нормальной полноценной жизни. Для того чтобы вернуть туда наших граждан, нам придётся провести наземную военную операцию против «Хезболлы», разгромить её приграничные отряды и выдавить её в центр Ливана. И, скорее всего, нам придётся оккупировать часть Ливана, как это мы делали раньше — до 2000 года мы уже оккупировали части Ливана, потому что оттуда постоянно шёл террористический огонь и нападения на север нашей страны. Думаю, придётся оккупировать территорию порядка нескольких десятков километров от границы. Иного выхода у нас не остаётся», — отметил политолог.

По его словам, в секторе Газа идут зачистки, которые могут занять ещё год. «Мы постепенно перебрасываем наши войска на северную границу к Ливану, и в обозримом будущем будет удар по «Хезболле», — уверен эксперт.

«Также Израиль послал очень важный сигнал этой операцией Ирану и всем нашим врагам, где бы они ни были. Сигнал очень простой: мы следим за вами, мы знаем о вас всё, знаем, какое вы оборудование закупаете и где, знаем цепочки посредников и поставщиков, на ваших предприятиях работают наши люди, мы можем нейтрализовать любого из вас в любом месте — в Тегеране, Бейруте, Дамаске. Нет такой точки мира, где мы не можем вас достать. Поэтому любой, поднимающий руку на еврея или израильтянина, неизбежно приводит в действие механизм мести. Это то, что наши враги должны понять. Мы ни одну смерть не оставим безнаказанной, даже если пройдут десятки лет. Мы находили нацистов на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны — либо мы их похищали и привозили на суд в Израиль, либо просто убивали, где бы они ни находились», — заключил Михаил Финкель.

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