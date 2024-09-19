Автовладельцы, ремонтирующие автомобили по страховке, возмущены аферой

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В автомобили, ремонтируемые по страховке ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) устанавливают дешевые поддельные запчасти. Так заявил Minval.az председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнова.

По словам собеседника, в последнее время между страховщиками и владельцами автомобилей возникли проблемы. Этому свидетельствуют многочисленные жалобы автомобилистов, поступающие в ССП. Последние сетуют на ущемление своих прав страховщиками, в частности на лишение права выбора сервиса, где должен быть отремонтирован попавший в ДТП автомобиль. Говорят, что их направляют в профилактории сомнительного качества. Также граждане не довольны тем, что во время ремонта в машину устанавливают поддельные запасные части, хотя по страховке страховщики обязаны вернуть владельцу автомобиль в том же состоянии, в каком он был до аварии.

«Страховщики ставят автовладельцев в безвыходное положение, отправляя машины на ремонт в дешёвые сервисы», – отметил Гусейнов.

Но это только одна сторона медали. После такого ремонта, как правило, автомобиль выходит из гарантийного сервисного обслуживания официального автосалона. Наличие этой проблемы подтвердил Minval.az эксперт в области страхования Илькин Ибрагимов.

Он отметил, что при ОСАГО, в отличие от добровольного страхования транспорта, автовладелец не может выбирать условия страхования. Данный вопрос регулируется законом «Об обязательном страховании».

При страховом случае (ДТП) страховщик обязан либо выплатить средства на ремонт, либо отремонтировать автомобиль за свой счет и вернуть его. Оценивая транспортное средство, компания ориентируется на стоимость подержанной машины или договаривается с каким-либо сервисным центром, где устанавливают размер причиненного ущерба. В этом деле страховщики предпочитают не работать с официальными сервисными центрами, поскольку там используют только новые, дорогие и оригинальные запчасти. Все это невыгодно страховщикам, тем более что размер убытков определяется в зависимости от модели и года выпуска автомобиля.

«Компании оперируют оговоркой в законе, которая гласит, что машина должна быть возвращена владельцу в том же состоянии, в каком она была до аварии. Поэтому там считают, что могут использовать запчасти того же года выпуска, что и застрахованный транспорт. Если автомобиль 2015 года, то клиенту назовут цену старой детали. Это означает, что в ремонте машины будут использованы подержанные или поддельные детали», – пояснил Ибрагимов.

Дело в том, что сегодня в стране нет единого порядка для решения подобных конфликтов между страховщиками и клиентами. В любом случае вопрос решается так, как этого захотят в страховых компаниях, поскольку они являются стороной, выделяющей деньги. А для того, чтобы защитить свои права, Ибрагимов рекомендует гражданам жаловаться в Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Зарина Оруджалиева