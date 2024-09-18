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Иран намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с РФ на саммите БРИКС

Иран намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с РФ на саммите БРИКС

Иран рассчитывает подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Казань на саммит БРИКС 22-24 октября.

Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд, передает ТАСС.

«Иран и Россия продвигаются на пути стратегического сотрудничества, и в ходе предстоящего визита господина Пезешкиана в Россию мы станем свидетелями подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией», – сказал депутат агентству Tasnim.

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