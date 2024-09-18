Гендиректор «Азеригаз» заявил, что Азербайджан – самая газифицированная страна в мире

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В настоящее время протяженность газораспределительной сети в Азербайджане составляет более 73 тысяч километров.

Об этом заявил генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании (SOCAR) Азер Мамедов во время выступления на 1-м Международном форуме Caspian Gas Industry Forum в Баку, передает АПА.

По его словам, в настоящее время количество абонентов «Азеригаза» превышает 2,6 миллиона.

«Уровень газификации в Азербайджане приближается к 97%, и это лидирующий показатель в мире», – отметил Азер Мамедов.