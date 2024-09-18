Москва отказывается от проекта Зангезурского коридора?

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Секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу — вновь в Иране. Подробности визита и повестки дня переговоров не разглашаются. Но Москве и Тегерану, уверены многие, есть что обсудить. Иран поставляет России оружие для ударов по украинским городам — до последнего времени это были беспилотники, теперь добавились и баллистические ракеты, которые, по всей видимости, перевозятся через Каспий. Несколько недель назад в прессе промелькнули сообщения о проекте транспортировки через Иран российского газа, о чём уже рассказывал Minval. Наконец, свою повестку дня диктует и общий рост напряжённости на Ближнем Востоке.

Однако в фокусе внимания азербайджанского экспертного сообщества — жёсткая перепалка Тегерана и Москвы по Зангезурскому коридору. Местные официальные лица наставляли Никола Пашиняна: этот проект, дескать, «вреден» для Армении. А затем перешли к претензиям уже в адрес Москвы, которую стали обвинять едва ли не в «предательстве».

Москва по вполне понятным причинам настаивала и настаивает на выполнении того, что закреплено в трёхстороннем заявлении Алиева, Путина и Пашиняна в ночь на 10 ноября: транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и НАР по территории Армении, коммуникации под контролем пограничных войск ФСБ России. Старая дорога между основной частью Азербайджана и НАР в советские годы проходила вплотную к границе с Ираном, сегодня там действует режим «погранзоны», и уж тем более понятно, что с учётом нынешнего уровня ненависти в Армении ко всему азербайджанскому для обеспечения безопасности коммуникаций нужна «третья сторона». Понятен и расчёт России: проект Зангезурского коридора понятным образом повышает её статус посредника между Москвой и Ереваном, что особенно ценно теперь, после вывода российских миротворцев из Карабаха. По какой причине из-за этого проекта так истерят в Тегеране, так и осталось непонятным.

И вот теперь иранское агентство Mehr не только отметило, что визит Шойгу в Тегеран состоялся по поручению президента России для выполнения договорённостей, достигнутых во время встречи Ахмадиана с российской стороной в Санкт-Петербурге. Оно ещё и поторопилось сообщить: секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе переговоров с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом «подтвердил поддержку политики Ирана в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджаном».

И как это понимать? Россия сменила свою позицию на 180 градусов и отказалась от своей роли в реализации проекта Зангезурского коридора, на чём настаивал Иран? И произошло это как раз во время визита в регион российского вице-премьера Алексея Оверчука, который в РФ как раз и отвечает за переговоры по разблокированию коммуникаций? В такое поверить очень трудно. Куда логичнее предположить, что Mehr в очередной раз выдаёт желаемое за действительное. Или, что также не исключено, решает задачи «информационного прикрытия».

У Ирана и России есть что обсудить и без Зангезурского коридора, да и вряд ли этот транспортный коридор настолько важен для Тегерана. Примечателен не сам факт не очень-то логичных иранских претензий — важно, что Тегеран эти претензии стал открыто предъявлять России. И если учесть, как в Иране любят разного рода намёки и завуалированные сигналы, вполне возможно, что на самом деле «искрило» между Москвой и Тегераном совсем на другую тему, просто коридорные разногласия вынесли в заголовок. И теперь заявление агентства Mehr означает, что Москва и Тегеран договорились, но по какой именно теме на самом деле — широкой публике, по мнению муллократии, знать не обязательно.

А на выходе эта самая широкая публика в очередной раз получила наглядный ответ на вопрос, стоит ли верить иранским политикам и журналистам.

Нурани