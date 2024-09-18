SOCAR вместе с Masdar планирует реализовать проект «зеленой» энергии в Лачине

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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR вместе с компанией Masdar планирует осуществить проект строительства ветровой электростанции в Лачинском районе Азербайджана мощностью 100 МВт.

Об этом сказал журналистам заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергоперехода, окружающей среды и декарбонизации Теймур Гулиев, передает Trend.

«В Карабахе и Восточном Зангезуре у нас есть несколько проектов по развитию возобновляемых источников энергии», – отметил Гулиев.

Он отметил проект строительства солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 МВ, который планируется осуществить совместно с bp и Азербайджанской инвестиционной компанией.

«С Masdar мы изучаем реализацию проекта ветростанции в Лачине на 100 МВт», – добавил Гулиев.

Представитель SOCAR сообщил также о планах создания производственной мощности на основе геотермальных источников, в основном на освобожденных землях.

«Проект планируется реализовать на освобожденных территориях, поскольку здесь инфраструктура создается с нуля и при ее проектировании и строительстве будет учитываться возможность использования геотермальных ресурсов», – отметил он.