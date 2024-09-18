Россия обеспечивает Армению снарядами, но их хватит лишь на несколько дней боёв, считает Мусабеков

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Во время 44-дневной Карабахской войны Армения отстрелялась, и даже те установки РСЗО «Смерч», которые у Еревана остались, стоят без боеприпасов.

Об этом в беседе с Minval.az сказал политолог Расим Мусабеков, комментируя поставки Армении со стороны России реактивных снарядов на установки РСЗО «Смерч».

«Долго добивалась Армения и даже оплатила поставку этих реактивных снарядов. Россия же, ввиду того, что у неё самой есть потребность в боеприпасах из-за войны в Украине, не реализовывала эти контракты», — отметил эксперт.

По словам политолога, ещё несколько месяцев назад 25 тыс. снарядов, в том числе и боеприпасы для РСЗО «Смерч», были поставлены в Армению.

«Если брать в расчёт интенсивность обстрелов, то надо сказать, что 25 тыс. снарядов для реактивных установок этих ракет в Украине Россия отстреливает минимум за день, а то и все 50 тыс.», — пояснил Р. Мусабеков.

Исходя из этого, считает эксперт, рассматривать данные поставки в качестве существенного вклада в дело восстановления боеготовности страны не стоит.

«Это не такое уж большое восстановление боеготовности Армении. Не стоит преувеличивать значение таких объёмов. Поставленных армянам снарядов и боеприпасов для РСЗО хватит на три, максимум четыре дня интенсивных боевых действий», — объяснил политолог.

В этой связи Мусабеков сослался на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что до сих пор склады российской военной базы пустуют.

Говоря о целях, которые преследует российская сторона, поставляя реактивные боеприпасы Армении, наш собеседеник сказал: «Цели у России такие — РФ понимает, что надо обеспечить Армении хоть какой-то минимальный уровень боеготовности».