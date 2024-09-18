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Россия обеспечивает Армению снарядами, но их хватит лишь на несколько дней боёв, считает Мусабеков

Россия обеспечивает Армению снарядами, но их хватит лишь на несколько дней боёв, считает Мусабеков

Во время 44-дневной Карабахской войны Армения отстрелялась, и даже те установки РСЗО «Смерч», которые у Еревана остались, стоят без боеприпасов.

Об этом в беседе с Minval.az сказал политолог Расим Мусабеков, комментируя поставки Армении со стороны России реактивных снарядов на установки РСЗО «Смерч».

«Долго добивалась Армения и даже оплатила поставку этих реактивных снарядов. Россия же, ввиду того, что у неё самой есть потребность в боеприпасах из-за войны в Украине, не реализовывала эти контракты», — отметил эксперт.

По словам политолога, ещё несколько месяцев назад 25 тыс. снарядов, в том числе и боеприпасы для РСЗО «Смерч», были поставлены в Армению.

«Если брать в расчёт интенсивность обстрелов, то надо сказать, что 25 тыс. снарядов для реактивных установок этих ракет в Украине Россия отстреливает минимум за день, а то и все 50 тыс.», — пояснил Р. Мусабеков.

Исходя из этого, считает эксперт, рассматривать данные поставки в качестве существенного вклада в дело восстановления боеготовности страны не стоит.

«Это не такое уж большое восстановление боеготовности Армении. Не стоит преувеличивать значение таких объёмов. Поставленных армянам снарядов и боеприпасов для РСЗО хватит на три, максимум четыре дня интенсивных боевых действий», — объяснил политолог.

В этой связи Мусабеков сослался на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что до сих пор склады российской военной базы пустуют.

Говоря о целях, которые преследует российская сторона, поставляя реактивные боеприпасы Армении, наш собеседеник сказал: «Цели у России такие — РФ понимает, что надо обеспечить Армении хоть какой-то минимальный уровень боеготовности».

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