СМИ: Британия и Франция подпишут военный пакт против России

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Великобритания и Франция планируют подписать новое военное соглашение из-за якобы угроз со стороны России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, глава МО Британии Джон Хили заявил, что планирует перезагрузить Ланкастерское соглашение – оборонный пакт между Лондоном и Парижем, подписанный в 2010 году на фоне возросших угроз от «враждебных субъектов».

По словам собеседников Politico, обновленный текст договора будет фокусироваться на укреплении сотрудничества между Британией и Францией на фоне «враждебных действий со стороны России».

Как уточнил один из чиновников, эти планы свидетельствуют о стремлении подчеркнуть «повышенную роль обороны в дипломатии», а также демонстрируют стремление премьера Британии Кира Стармера перезагрузить отношения Лондона и Евросоюза.