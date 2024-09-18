В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире

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Произошло небольшое извержение вулкана Локбатан. В настоящее время на место выехали специалисты Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана.

Как рассказал Minval.az ведущий научный сотрудник отдела грязевого вулканизма Института Орхан Аббасов, на этот раз вулкан проснулся не в полную силу.

«В непосредственной близости от вулкана нет домов. Он расположен на территории Нефтегазодобывающего управления им. Амирова. Только в случае сильного извержения может пострадать нефтедобывающее оборудование. Но на сегодня сильного извержения не зафиксировано», — сказал учёный.

Локбатан — один из крупнейших грязевых вулканов в мире. Он расположен в 15 км к юго-западу от Баку, неподалёку от одноимённого посёлка в Гарадагском районе, на нефтедобывающем месторождении на берегу Каспийского моря.

По словам Аббасова, вулкан Локбатан обычно просыпается раз в два-четыре года. За последние годы он извергался дважды — в 2022 и 2017 годах. Извержение 2022 года считается более мощным по сравнению с другими извержениями грязевых вулканов в Азербайджане. Мощность извержения измеряется объёмом грязи, выброшенной на поверхность земли, образовавшимися трещинами и воспламенением.