Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал власти Грузии отменить закон, касающийся запрета на пропаганду ЛГБТ и смены пола, который, по его утверждению, «еще больше сбивает страну с пути в ЕС».

Такую позицию он изложил на своей странице в социальной сети X.

«Парламент Грузии принял законы о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые подорвут основные права людей и усилят дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отменить этот закон, еще больше сбивающий страну с пути в ЕС», – написал Боррель.