Центральная Азия: шаг вперед, шаг назад

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Похоже, все пять республик ЦА находятся на перепутье – слишком много у них внутренних, нерешаемых годами проблем, обрастающих вызовами, навязанными извне. Поэтому говорить однозначно о том, в каком направлении движутся государства региона, и насколько спутаны их «векторы» – сложно: успехи сменяются неудачами и по их собственной вине или нерешительности, либо в силу повышенного интереса антагонистичных друг к другу мировых игроков к этому постсоветскому краю.

«Обозреть» в одном материале все тонкости вопросов, указанных выше, не представляется возможным – ограничимся некоторыми фактами и событиями минувшей недели. И начнем с «простого» – с цифр, которые говорят о том, что государственный долг Узбекистана достиг рекордной, для республики, отметки – превысил $37 млрд. При этом на долю внешнего долга приходится, по данным министерства экономики и финансов РУз, $30, 9 млрд.

То есть с начала текущего года госдолг страны увеличился на $1, 679 млрд, и его доля в ВВП возросла до 33, 2%. Показатель далеко не катастрофический, однако тенденция к росту госдолга прослеживается. Равно как и налицо тот факт, что Узбекистан имеет большой сырьевой и технологический потенциал, и экономика его развивается стабильно.

Между тем проблема бедности с повестки дня в Узбекистане – не снята. По данным Газета.uz, Шавкат Мирзиеев инициировал (в качестве одного из средств борьбы с бедностью) предоставление малоимущим семьям 50 тыс. га земли, на которых планируется реализация китайской системы получения дохода.

Проект охватывает 100 тыс. малообеспеченных семей, которым также будет предоставлено оборудование стоимостью до 30 млн сумов, передвижные магазины, мотороллеры, скутеры с условием оплаты в рассрочку на 5 лет. Для приобретения компьютеров детям из малообеспеченной категории, их семьям выдадут беспроцентный кредит сроком на 5 лет с 2-летним льготным периодом.

Как пояснил Мирзиеев, на выделенных землях будут созданы условия для земледелия и садоводства по принципу «компания – кооператив – дехканское хозяйство». При этом, на основе китайского опыта, создается система, позволяющая получать доход разными способами.

Так, крупная компания, производящая и экспортирующая сельскохозяйственную продукцию, получает землю в субаренду у малообеспеченных семей; или землевладельцы объединяются в кооператив в качестве дольщиков, получают заказы от компаний, и полученный доход распределяется между ними. В обоих случаях семьи будут самостоятельно производить продукцию на земле и получать за это заработную плату. То есть малообеспеченная семья наряду с зарплатой будет получать доход от аренды или дивидендов.

Мирзиеев рассчитывает, что за счет задействования всех указанных возможностей до конца года от бремени бедности будут освобождены 500 тыс. человек, а за год – 1,2 млн.

С аграриями и «наступлением на бедность» – отчасти разобрались: Узбекистан заимствует, в миниатюре, успешную китайскую схему. А вот с безопасностью – все не столь элементарно, поскольку в этой сфере в регионе много интересантов: на прошлой неделе в Ташкенте состоялась «значимая», как пишет Eurasia Today со ссылкой на пресс-службу узбекской СГБ, встреча шефа последней Абдусалома Азизова с делегацией Национальной разведывательной организации Турции под руководством Ибрагима Калына. Центральной темой переговоров стало расширение взаимодействия в области обеспечения безопасности.

Особое внимание было уделено механизмам выявления, задержания и экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности. Пресс-служба СГБ Узбекистана подчеркнула, что обе страны, связанные тесными историческими и культурными узами, придерживаются единых взглядов на противодействие современным угрозам безопасности.

Стоит отметить, что этот визит является частью более широкой стратегии Турции по укреплению связей со странами Центральной Азии. Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время визита в Астану анонсировал планы по расширению сотрудничества с Казахстаном в сферах военной подготовки, образования и оборонной промышленности.

Эти события указывают на растущую роль Турции в регионе и ее стремление к более тесному взаимодействию со странами Центральной Азии в вопросах безопасности и обороны. А также и на то, что конкуренция различных игроков в этой сфере на пространстве ЦА нарастает.

А в Казахстане – скандалы разной степени тяжести. EADaily разместило большую статью о деятельности американских биолабораторий в РК. Напомним, их наличие изначально было причиной острого недовольства и подозрений со стороны населения, некоторых политиков, экспертов и даже стран, сильно сомневающихся, что американцы в этих лабораториях заботятся о гражданском здоровье, а не наоборот.

На сей раз отправной точкой для актуализации вопроса закрытия американских биолабораторий в Казахстане стало резкое увеличение количества пациентов в больницах с симптомами сибирской язвы. Параллельно место имеет падеж скота. Такая же вспышка наблюдалась и год назад – без человеческих жертв не обошлось. Причем, заболеваемость сибирской язвой охватила сразу несколько регионов Казахстана.

Как отмечает издание, ни в Киргизии, ни в Узбекистане, ни в Туркмении, ни в соседней с РК Россией, ничего подобного не наблюдается. Подчеркивается также, что «Построенная на деньги Пентагона Центральная референс-лаборатория в Алма-Ате, работа которой, как заявляется, как раз заключается в борьбе с распространением опасных инфекций, ни разу не делала связанных с этим официальных заявлений. Более того, … вспышки опасных инфекций в Казахстане стали происходить после 2016 года, когда эта лаборатория начала свою работу».

Речь не только о сибирской язве, но и о «непонятных формах менингита, … а в последние два года место имело широкое распространение кори».

«В Жамбылской области республики и тоже на американские деньги строится еще один такой объект. Якобы второй. Однако есть сведения, что на самом деле он будет седьмым», – информирует издание.

Оно также приводит статью из испанской газеты «Эль Интернационалиста», в соответствии с которой несколько биолабораторий США из-за опасности быть захваченными российскими войсками переехали с Украины в Казахстан. Издание цитирует американского эксперта в области эпидемиологии Уэйна Джеймса Гласса, который долгое время работал на федеральное правительство в Национальном институте Джорджии. Вот что он сказал:

«Наличие подобных лабораторий на границах России – это серьезная угроза. Поясню это на примере Казахстана, в котором они имеются. У России с этой страной почти прозрачная граница. … если бы я отвечал за данную сферу, … я был бы очень осторожен. Разве кто-то может быть уверен в безопасности работы американских лабораторий в Казахстане? Лично я думаю, что угроза высока – они могут что угодно попытаться переправить через границу. Люди из Казахстана могут легко провезти бутылку в Россию и выпустить инфекцию. И я думаю, что эта угроза реальна, вероятно, похожий способ использовался раньше для распространения гриппа. На россиян и население стран Центральной Азии выпускались разные вирусы».

По утверждению эксперта, в 2018-2019 годах Пентагон делал запрос на сбор биологических образцов в Казахстане: «Предполагалось собрать там биообразцы русских, чтобы военные могли «повозиться» с их ДНК. Это позволило бы увидеть, что мы можем сделать, чтобы причинить русским особый вред. Ко мне тоже обращались с подобными предложениями, и я рад, что не пошел на это. А разговаривал со мной на эту тему человек, представлявший Институт рака».

Угроза весьма реальна, отмечает издание, поскольку эти двойные исследовательские программы из украинских городов перемещаются в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие республики постсоветского пространства.

И далее: «Прогрессивная общественность республики (Казахстана) уже давно задается вопросом о том, насколько необходимо иметь на своей территории американскую биолабораторию, требуя полной открытости ее работы… участившиеся вспышки опасных инфекций могут происходить по той простой причине, что американцы проводят полевые испытания своих разработок, вбрасывая их в малых дозах в людскую и животную среду, после чего наблюдают за результатами».

Казахстанский Минздрав утверждает, что в стране нет никаких американских биолабораторий: «Все наши лаборатории казахстанские». Но допускать на эти объекты иностранных экспертов он отказывается.

Автор статьи в EADaily задается рядом вопросов, в том числе: могут ли местные власти объяснить обеспокоенность бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд тем, что биоматериалы, хранящиеся в американских лабораториях на Украине, могут попасть в руки российских военных? Этим вопросом, кстати, в свое время задался и американский журналист Такер Карлсон».

Кроме того, если предназначение алма-атинской лаборатории в том, чтобы бороться с опасными инфекциями, почему с тех пор, как она начала работать, в разных регионах Казахстана стали происходить вспышки различных инфекционных заболеваний, некоторые из которых ранее были в стране неведомы? Причем, заболевали и люди, и животные.

Далее: «Как российские, так и китайские специалисты неоднократно запрашивали разрешение посетить лабораторию в Алма-Ате и ознакомиться с ее деятельностью воочию. Однако, их никто туда не пустил и пускать не собирается. Более того, по инициативе китайской и российской сторон предлагалось создать международную комиссию с целью инспекции данной лаборатории. Но по сей день ни один международный эксперт в нее не был допущен. Почему? Есть что скрывать?»

Напоминание: американский политик Роберт Кеннеди неоднократно заявлял в своих интервью, что Вашингтон создал подконтрольную сеть биологических лабораторий по всему миру, включая постсоветские страны, которые занимаются производством биологического оружия.

По его словам, в компонентах этого оружия массового уничтожения используются все виды новой синтетической биологии, технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые были недоступны предыдущему поколению. Он также убежден, что после событий 2001 года Пентагон в нарушении Женевской конвенции активно занялся разработкой биологического оружия, прикрывая свою деятельность разработкой вакцин.

При этом, утверждает Кеннеди, американские спецслужбы делают все возможное, чтобы скрыть эту информацию, тратя миллионы долларов и распространяя фейки в СМИ как внутри страны, так и за ее пределами. Для реализации этих целей задействованы разные организации, включая Агентство США по международному развитию (USAID).

«Остается добавить, – пишет издание, – что Казахстан уже давно попал в поле зрения мировой общественности как страна, на территории которой разрабатывается биологическое оружие».

«Шумят» в Казахстане и на почве строительства в республике атомной электростанции. Группа гражданских активистов, выступающих против, создала общественный фонд «Энергетический переход», передает Orda.kz. Организация призвана продвигать взгляды граждан, несогласных с появлением АЭС в республике. Аргументы: «технологии ядерной энергетики устарели, предпочтение стоит отдавать солнечной и ветровой электроэнергии».

Споры о появлении атомной электростанции в Казахстане идут не один десяток лет. Точку в них должен поставить референдум, назначенный президентом Касым-Жомартом Токаевым на 6 октября. Между тем, на днях в стране был создан Народный штаб за строительство АЭС, куда вошли около 250 представителей шести политических партий и 20 республиканских общественных объединений.

Что касается Кыргызстана и Таджикистана. ia-centr на примере этих двух государств озаботился «обратной стороной» международной помощи им. Поясняется, что со времен приобретения независимости страны ЦА являются регулярными реципиентами международной помощи, и особенно в этом плане выделяются КР и РТ.

«Продвигая официальные программы помощи (ОПР), – пишет издание, – доноры этих вложений заявляют исключительно о гуманистических намерениях помочь развивающимся странам в борьбе с бедностью и другими вызовами. Однако, как показывает широкая международная практика, в результате оказанной помощи немалые выгоды получают сами доноры». В том числе – USAID.

Как оказалось, Кыргызстан – крупнейший получатель ОПР в регионе. С момента провозглашения независимости до 2018 года республика получила $8,1 млрд, из которых 72 % – это кредиты, а 28 % – гранты. К 2022 году госдолг Киргизии составлял 4 млрд в валюте США – 49 % ВВП, а сейчас он равен $6 млрд 347,5 млн.

Таджикистан – второй крупнейший получатель иностранной помощи в регионе. Учитывая размеры экономики Таджикистана и низкие темпы возврата средств, республика не способна выполнять свои долговые обязательства в полной мере.

Как и в случае с Киргизией, судя по всему, у Таджикистана также предусмотрены альтернативные способы погашения долговых обязательств. Были подозрения в том, что передача Китаю 1 158 квадратных километров в рамках процедуры демаркации границы, могла быть связана со списанием долгов. Также, предположительно из-за неспособности выполнять свои долговые обязательства, Таджикистан передал Китаю права на исследование и добычу золота на месторождениях Восточная Дуоба и Верхний Кумарг.

Резонансным событием для всего региона ЦА стало исключение Киргизией на прошлой неделе движения «Талибан» из списка террористических организаций. Афганистан поблагодарил Бишкек за этот жест, указывающий, по его мнению, на признание нынешних властей Афганистана на региональном и международном уровнях.

Напомним, ранее Казахстан исключил «Талибан» из списка террористических организаций. Надо думать, что это только начало «парада признания», и следующим может стать Узбекистан.

Не политическая информация: в Кыргызстане завершились V Всемирные игры кочевников. В победители вышли Казахстан – 114 медалей, Кыргызстан – 64, Россия – 46. Узбекистан – на четвертом месте. В первую пятерку также вошла Турция.

Всего в Играх участвовали около 2 500 спортсменов из 89 стран – они соревновались в 21 виде спорта.

О Туркменистане – гораздо реже, чем другие государства Центральное Азии, попадающем в новостные и аналитические материалы. «Хроника Туркменистана» информировала об открытии на прошлой неделе строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия) и расширении сухого железнодорожного порта в Афганистане – ранее талибы просили Ашхабад инвестировать в эти проекты.

На туркмено-афганской границе был открыт 177-метровый железнодорожный мост Серхетабат–Тургунди, состоялась закладка фундамента газокомпрессорной станции Şatlyk-1, началось также строительство оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, которая называется Arkadagyň ak ýoly. Одновременно по новому железнодорожному мосту отправился поезд из Туркменистана с гуманитарной помощью для Афганистана.

Ожидается, что с реализацией новых проектов в Афганистане появится не менее 12 тыс. рабочих мест, в саму же страну в среднем будет поступать более $1 млрд в год – таковы расчеты властей Туркменистана.

Ирина Джорбенадзе