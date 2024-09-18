Банки Турции снова усложнили платежи для российских импортеров

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Российские импортеры снова сталкиваются с трудностями при платежах через банки Турции, которые популярны для транзита в Европу.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника из числа импортеров и посредников.

По словам собеседников издания, давление на банки оказывается со стороны как турецких, так и европейских финансовых учреждений, которые адаптируют свои комплаенс-процедуры к новым условиям.

В начале года российский бизнес уже сталкивался с проблемами из-за отказов в транзакциях, вызванных рисками вторичных санкций со стороны США. Сейчас проблемы возобновились: турецкие банки, такие как Emlak Katilim, увеличили комиссию за транзитные платежи и начали отказывать в проведении транзакций. Европейские банки также время от времени отказываются принимать оплату из Турции.

Многие российские компании работают с Emlak Katilim, который контролирует до 80% транзитных платежей, но высокие комиссии делают этот банк доступным только для крупных бизнесов.