В Баку проснулся один из крупнейших грязевых вулканов в мире |
Гаджиев: Минская группа должна быть распущена, попытки Армении сохранить её вызывают недоверие |
НАТО поручила Эстонии подготовиться к конфликту с Россией |
Украинские дроны уничтожили склад боеприпасов в РФ, вызвав мощные взрывы и землетрясение |
Армения обвинила Россию в «подготовке госпереворота» |
Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозу существованию Армении |
Хикмет Гаджиев и члены аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посещают Кяльбаджар (видео) |
Компания Маска представила чип Blindsight для восстановления зрения слепым и без глаз |
Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей |
Главное Экономика

Банки Турции снова усложнили платежи для российских импортеров

Банки Турции снова усложнили платежи для российских импортеров

Российские импортеры снова сталкиваются с трудностями при платежах через банки Турции, которые популярны для транзита в Европу.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника из числа импортеров и посредников.

По словам собеседников издания, давление на банки оказывается со стороны как турецких, так и европейских финансовых учреждений, которые адаптируют свои комплаенс-процедуры к новым условиям.

В начале года российский бизнес уже сталкивался с проблемами из-за отказов в транзакциях, вызванных рисками вторичных санкций со стороны США. Сейчас проблемы возобновились: турецкие банки, такие как Emlak Katilim, увеличили комиссию за транзитные платежи и начали отказывать в проведении транзакций. Европейские банки также время от времени отказываются принимать оплату из Турции.

Многие российские компании работают с Emlak Katilim, который контролирует до 80% транзитных платежей, но высокие комиссии делают этот банк доступным только для крупных бизнесов.

Теги:
Из этой рубрики
Банки Турции снова усложнили платежи для российских импортеров
Экономика

Банки Турции снова усложнили платежи для российских импортеров

2024/09/18, 10:35
Азербайджан прогнозирует экспортную стоимость газа
Экономика

Азербайджан прогнозирует экспортную стоимость газа

2024/09/17, 23:15
Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей
Экономика

Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей

2024/09/17, 22:14
Массовые взрывы в Ливане обрушили акции Motorola
Экономика

Массовые взрывы в Ливане обрушили акции Motorola

2024/09/17, 21:31
Расходы на экономическую деятельность сократятся
Экономика

Расходы на экономическую деятельность сократятся

2024/09/17, 21:24
Обнародованы прогнозы по госдолгу Азербайджана и инфляции в стране
Экономика

Обнародованы прогнозы по госдолгу Азербайджана и инфляции в стране

2024/09/17, 21:09
Азербайджан нарастит ВВП до 129,2 млрд ман
Экономика

Азербайджан нарастит ВВП до 129,2 млрд ман

2024/09/17, 20:56
Обнародован прогноз курса доллара к манату в 2025 г
Экономика

Обнародован прогноз курса доллара к манату в 2025 г

2024/09/17, 20:33
Минфин обнародовал параметры сводного бюджета Азербайджана
Экономика

Минфин обнародовал параметры сводного бюджета Азербайджана

2024/09/17, 20:13