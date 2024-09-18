В Азербайджане началась вакцинация против гриппа

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В Азербайджане в связи с осенне-зимним сезоном началась вакцинация против гриппа.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

С 10 сентября работа пунктов вакцинации в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, организована в соответствии с правилами и с учетом требований системы «холодовой цепи». Вакцина предназначена для взрослых и детей старше 6 месяцев.

Желающие пройти вакцинацию от гриппа могут обратиться в районные центральные больницы, подведомственные TƏBİB, а также учреждения первичной медико-санитарной помощи, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь в городе Баку.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно и на добровольной основе.