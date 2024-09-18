«Моссад» заложил взрывчатку в 5000 пейджеров для «Хезболлы», полиция проверяет компанию Gold Apollo

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Разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшой объем взрывчатки в 5000 пейджеров тайваньского производства, заказанных радикальным ливанским шиитским движением «Хезболлах» за несколько месяцев до взрывов пейджеров 17 сентября. Об этом агентство Reuters сообщило в среду, 18 сентября, со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще одного собеседника.

Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной.

Тайваньские полицейские утром начали проверку в отношении производителя пейджеров Gold Apollo из-за взрывов таких устройств в Ливане.

Об этом сообщил информационный портал «Чжунши синьвэньван».

По его данным, полиция выясняет у компании детали по поводу производства пейджеров и путях реализации ее продукции.

Председатель правления компании Gold Apollo Сюй Цингуан заявил, что предприятие не производило устройства связи, которые взорвались в Ливане.

По словам Сюй Цингуана, пейджеры были поставлены в Ливан компанией-дистрибьютером, которая легально использует логотип Gold Apollo.

Как указал Сюй Цингуан, взорвавшиеся в Ливане пейджеры находятся в продаже менее двух лет. Он отметил, что компания может инициировать международный судебный иск.

Председатель правления в то же время утверждал, что эта партия пейджеров была произведена не ими, а их торговым партнером на фабрике в Ливане. По его словам, у этого торгового агента есть представительство на Тайване.

Компания Gold Apollo была основана в 1995 году. По данным ливанских СМИ, речь может идти о пейджерах модели AR-924.