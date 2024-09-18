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В Баку проходит 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба

В Баку проходит 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба

В Баку сегодня стартовало 3-е заседание совета директоров Фонда возмещения потерь и ущерба, созданного для помощи развивающимся странам, особенно чувствительным к негативным последствиям изменения климата.

В мероприятии принимают участие около 200 представителей развитых и развивающихся стран, ООН и других международных организаций, Всемирного банка, международных неправительственных организаций и групп единомышленников, передает Report.

По итогам заседания будет назначен исполнительный директор Фонда.

В повестке встречи также вопросы подготовки к диалогу высокого уровня о финансовых механизмах убытков и ущерба, который будет организован в рамках Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата в ходе COP29.

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