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Адвокат: Удивительно, что Пашаев попал в данную ситуацию

Адвокат: Удивительно, что Пашаев попал в данную ситуацию

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что задержанный его экс-коллега Эльман Пашаев — осторожный человек, поэтому удивительно, что он попал в данную ситуацию. Слова Алешкина приводит телеканал «360».

По его словам, предприниматель Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, хочет получить снисхождение и, возможно, заключить некую сделку, «поэтому эта история набирает обороты».

Алешкин добавил, что задержание Пашаева должно было произойти.

«Алексей Блиновский хочет получить снисхождение, может быть, заключить сделку, поэтому эта история набирает обороты. А то, что произошло, — это не секрет, это в принципе должно было произойти», — заявил адвокат.

При этом он подчеркнул, что ситуация его удивила, так как адвокат был уверен, что Пашаев — осторожный и внимательный человек.

Кроме того, он не исключил, что к делу могут быть причастны другие лица.

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