«Может сработать». В США оценили план победы Зеленского

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Соединенные Штаты Америки уже ознакомились с планом победы президента Украины Владимира Зеленского. Такая инициатива может сработать.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут сработать. И мы должны понять, как мы можем внести свой вклад в это, контактируя со всеми главами государств, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Поэтому мы надеемся добиться некоторого прогресса», – приводит «Голос Америки» слова дипломата.

По ее словам, США никогда не теряли надежды найти путь к миру, это касается как ситуации в Секторе Газа, так и ситуации в Украине.

Томас-Гринфилд выразила надежду, что удастся достичь определенного прогресса для завершения войны.