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Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей

Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей

В Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном – заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«В развитие договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа 2024 года в Баку, сопредседатели МПК обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества», – говорится в сообщении.

Согласно информации, особое внимание было уделено взаимодействию в области транспорта, образования, охраны окружающей среды. Также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран.

Отмечается, что А.Оверчук и Ш.Мустафаев подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям.

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