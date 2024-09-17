Стая птиц вынудила Латвию поднять в воздух истребители

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Латвия утром 17 сентября подняла в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за «неузнаваемого летающего объекта», пересекшего границу страны в Краславском районе со стороны Белоруссии, сообщило латвийское Министерство обороны в X.

«В воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов обнаружено не было», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в Воздушных силах Латвии агентству LETA, «летающий объект» оказался стаей птиц. Патрулирующие воздушное пространство Латвии истребители вернулись на военную базу «Лиелварде».