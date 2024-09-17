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Иран смягчает требования по поводу обязательного ношения хиджаба

Иран смягчает требования по поводу обязательного ношения хиджаба

Полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба, заявил президент страны Масуд Пезешкиан на первой после инаугурации в июле пресс-конференции.

«Полиция нравственности не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — сказал он (цитата по The Independent).

В то же время, добавил он, в Иране верят, что верующие мусульманки должны быть целомудренными и носить хиджаб. По его словам, разногласий на эту тему нет, но «опасно и вредно» давать врагам Тегерана повод воспользоваться данным вопросом.

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