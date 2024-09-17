Иран смягчает требования по поводу обязательного ношения хиджаба

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Полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба, заявил президент страны Масуд Пезешкиан на первой после инаугурации в июле пресс-конференции.

«Полиция нравственности не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — сказал он (цитата по The Independent).

В то же время, добавил он, в Иране верят, что верующие мусульманки должны быть целомудренными и носить хиджаб. По его словам, разногласий на эту тему нет, но «опасно и вредно» давать врагам Тегерана повод воспользоваться данным вопросом.