Иран смягчает требования по поводу обязательного ношения хиджаба

Полиция нравов Ирана больше не будет «беспокоить» женщин по поводу обязательного ношения хиджаба, заявил президент страны Масуд Пезешкиан на первой после инаугурации в июле пресс-конференции.
«Полиция нравственности не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — сказал он (цитата по The Independent).
В то же время, добавил он, в Иране верят, что верующие мусульманки должны быть целомудренными и носить хиджаб. По его словам, разногласий на эту тему нет, но «опасно и вредно» давать врагам Тегерана повод воспользоваться данным вопросом.