СМИ: Шойгу подтвердил поддержку политики Ирана по коридорам с Азербайджаном

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе переговоров с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом подтвердил поддержку политики Исламской Республики Иран в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджаном. Об этом сообщает Mehr.

«Высокопоставленный сотрудник службы безопасности России прибыл в Тегеран в соответствии с поручением президента России для выполнения договоренностей, достигнутых ранее между двумя сторонами во время визита представителя лидера Исламской революции и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Ахмадиана в Санкт-Петербург в России. На встрече со своим иранским коллегой Сергей Шойгу подтвердил поддержку политики Исламской Республики Иран в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджаном», – подчеркивается в сообщении.