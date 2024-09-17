Столтенберг: Удары Киева вглубь России не втянут НАТО в конфликт с Москвой

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

«Он (Столтенберг ) отверг предупреждение Путина о том, что использование ракеты станет «красной чертой», после которой Россия окажется «в войне» с НАТО», – сказано в статье.

«Он (Путин) уже много раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», – цитирует издание Столтенберга.

Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.

При этом он уверен, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией.