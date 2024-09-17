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Главное Мир

Оправдательный приговор Саргсяну обжаловали

Оправдательный приговор Саргсяну обжаловали

Генпрокуратура Армении подала апелляцию на оправдательный приговор в отношении экс-президента Сержа Саргсяна в Антикоррупционный апелляционный суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

31 мая Саргсян был оправдан по «дизельному делу» из-за отсутствия состава преступления. Суд также оправдал других фигурантов дела – владельца компании «Флеш» (импортер нефтепродуктов) Барсега Бегларяна и Геворка Арутюняна, который в 2013 году возглавлял управление растениеводства в Министерстве сельского хозяйства.

Суть обвинений в отношении экс-президента заключалась в том, что он помог компании «Флеш» выиграть тендер на поставку субсидированного дизтоплива для фермеров в 2013 году. Несмотря на то, что компания предложила цену, которая была на 1 млн долларов выше, чем у конкурентов, все равно получила контракт.

Прокурор ранее предложил признать Саргсяна виновным, однако освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Защита с этим не согласилась, а сам Саргсян свою вину отрицал.

Также фигурантами дела были бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян и его заместитель Самвел Галстян, но в связи с их смертью производство в их отношении было прекращено.

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