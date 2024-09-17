«Хезболла» винит Израиль во взрывах пейджеров и грозит возмездием

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров, в результате которых в Ливане пострадали сотни человек.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

«После детального изучения всех фактов, данных и имеющейся информации об этом порочном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту агрессию», – указывается в нем.

«Хезболла» при этом пригрозила Израилю «справедливым ответом» на организацию взрывов пейджеров в различных районах Ливана.

«Вероломный и преступный враг непременно получит справедливый ответ на эту преступную агрессию. Возмездие последует оттуда, откуда его ждут», – отмечается в заявлении.

«Хезболла» также обвинила Израиль в нападении на мирных жителей, которые погибли и пострадали в результате детонации мобильных устройств.