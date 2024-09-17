Минфин обнародовал параметры сводного бюджета Азербайджана

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Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2025 году составят 44 млрд 371,4 млн манатов (на 2% больше утвержденного прогноза на 2024 год), расходы – 45 млрд 867 млн манатов (на 0,5% больше).

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Азербайджана.

В итоге в свободном бюджете должен образоваться дефицит в размере 1 млрд 495,6 млн манатов.

При подготовке проектов сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2025 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light определена на уровне 70 долларов США. Это на 5 долларов США меньше по сравнению с 2024 годом.