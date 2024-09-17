Названа дата завершения выдачи пенсий населению

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Государственный фонд социальной защиты назвал последние сроки завершения финансирования сентябрьской пенсии. Как стало известно Minval.az в Фонде, выдача выплат завершится до 20 сентября. В этот день деньги также будут перечислены также льготным пенсионерам, сказали в ведомстве.

Отметим, что в редакцию Minval.az поступила жалоба из регионов, которые утверждают о наличии задержек в выплатах. Деньги, которые они обычно получали в 14-16 числах календаря, до сих пор не сели на счет.

Между тем в Госфонде отметили, что ни о каких задержках не может быть и речи. Пенсия выплачивается за текущий месяц, а не за предыдущий месяц.