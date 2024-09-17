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Зеленский поругался с главой МИД Польши

Зеленский поругался с главой МИД Польши

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским во время его визита в Киев, сообщает польский портал Onet. По информации источников, встреча прошла в крайне напряжённой атмосфере, что привело к конфликту. Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины на пути к вступлению в ЕС, на что Сикорский ответил, что предложенные сроки нереалистичны, напомнив, что Польше потребовалось десятилетие для вступления.

Далее украинский лидер потребовал от Польши предоставить больше военной техники и сбивать ракеты над Украиной, что, по словам Сикорского, невозможно без решения НАТО. Также Зеленский упрекнул Польшу в политизации темы Волынской трагедии, призывая не поднимать этот вопрос. В ответ Сикорский предложил эксгумировать жертв для достойного перезахоронения.

Сообщается, что встреча прошла в настолько накалённой обстановке, что в какой-то момент можно было говорить о стычке.

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