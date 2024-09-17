Глава разведслужбы Турции рассказал, что поспособствует открытию Зангезурского коридора

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Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора, который, в свою очередь, обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию.

Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын на форуме по безопасности в Баку, передает Anadolu.

По словам Калына, мирный договор между Азербайджаном и Арменией в первую очередь обеспечит развитие всего региона Южного Кавказа.

«Устойчивый мир между странами поспособствует открытию Зангезурского коридора. Это в свою очередь обеспечит прямое транспортное сообщение по маршруту Азербайджан – Армения – Нахчыванская АР [Азербайджан] – Турция – Европа», – сказал он.