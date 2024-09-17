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Власти Грузии раскрыли причину начала войны с Южной Осетией

Власти Грузии раскрыли причину начала войны с Южной Осетией

Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году «под давлением извне».

Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Премьер Грузии напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сделанном 14 сентября. Тогда он высказал мнение, что страна найдет в себе силы извиниться перед Южной Осетией за конфликт, развязанный бывшим главой государства Михаилом Саакашвили. Кобахидзе также прокомментировал реакцию партии Саакашвили «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.

«Радикальную оппозицию вывела из себя не тема начала войны, а тема взаимопрощения и примирения, так как это противоречит самой цели, к моменту, когда режим «Национального движения» выполнил задачу, полученную извне в 2008 году, и начал войну», — объяснил премьер-министр Грузии.

«Из-за текущих дел в Гааге и Страсбурге мы избегали твердых и точных заявлений на эту тему. Но, когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили», — добавил Кобахидзе.

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