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На страже бизнеса и санкций: что стоит за визитом Шольца в Центральную Азию

На страже бизнеса и санкций: что стоит за визитом Шольца в Центральную Азию

В политических кругах идут обсуждения относительно визита канцлера Германии Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан 15-17 сентября. Центральноазиатское турне Шольца у одних рождает предположение о стремлении Запада усилить поддержку антироссийских санкций, другие же, напротив, в качестве основной причины поездки указывают в планах Германии на желание воспользоваться брешью в системе контроля над соблюдением ограничений для содействия бизнесу.

Надо сказать, что визит германского лидера в Казахстан стал первым за последние полтора десятка лет, о чем в своем заявлении отметил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Очевидно одно – визит Шольца знаменует повышенную заинтересованность Германии в отношениях со странами Центральной Азии. Также интерес к региону со стороны Берлина вызван желанием укрепить позиции и расширить присутствие бизнеса.

Несмотря на то, что ряд западных экспертов считает страны Центральной Азии политически нестабильными, а также говорит о рисках понести убытки, либо пережить другие финансовые потрясения в силу того, что антироссийские санкции могут коснуться и германских инвесторов, власти Германии все же посчитали центральноазиатский рынок привлекательным. Но нельзя сбрасывать со счетов довольно активное взаимодействие Казахстана с Китаем. Тут Германии тяжело будет конкурировать с КНР, поскольку ценовой диапазон китайских товаров значительно выгоднее германских.

В целом в визите Шольца в республики Центральной Азии ярко прослеживается желание снизить прежде всего их экономическую зависимость от России, из чего последует их вывод из орбиты политического влияния Москвы.

По словам Токаева, прямые инвестиции Германии в казахстанскую экономику только за 2023 год выросли на 64%, достигнув рекордного уровня в $770 млн. При этом за последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил $2,3 млрд. Президент уточнил, что во время визита Олафа Шольца стороны договорились о 66 совместных инвестиционных проектах общей стоимостью $55 млрд.

В 2023 году Казахстан занял третью позицию после Норвегии и США среди крупнейших поставщиков нефти ФРГ – Астана поставила 8,5 млн тонн этого сырья. А увеличение объемов поставок было обеспечено за счет перекачки нефти в Германию через российский трубопровод «Дружба», что представляется весьма выгодным транзитом для России. Но в силу отсутствия необходимых мощностей казахстанская нефть заменить российскую никак не сможет.

С целью сократить влияние России и Китая в целом германское руководство нацелено на значительное расширение взаимодействия со странами Центральной Азии. Тут отдельно стоило бы упомянуть и банковскую сферу, поскольку на фоне прекращения сотрудничества казахстанских банков с российскими в условиях рестрикций между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в технических вопросах между Deutsche Bundesbank и Национальным банком Казахстана.

Но визит германского канцлера в регион ЦА после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале сентября не ограничился экономическими договоренностями. На повестке стояла и украинская тематика, так как Шольц говорил о возможности мирного урегулирования. В ответ на заявление Шольца о необходимости победы над Россией казахстанский лидер отметил: «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима». Также Токаев призвал к быстрым мирным переговорам в войне в Украине. По его словам, дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и «прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт».

В продолжение темы войны в Украине канцлер ФРГ отметил, что Германия не допустит обхода антироссийских санкций при использовании торгово-экономических отношений.

Токаев отметил, что между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества, а кроме того, в стране с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. При этом казахстанский лидер отметил стремление страны к сближению с Западом.

Также в сообщениях о визите Шольца в Центральную Азию стоит обратить внимание и на еще один занятный момент – в числе восьми подписанных с Узбекистаном документов о сотрудничестве значится и соглашение о миграции, призванное упростить въезд в Германию высококвалифицированных кадров из Узбекистана. Этот документ представляется весьма важным для создания баланса в пору острой нехватки рабочей силы на Западе и высокого уровня безработицы в Узбекистане.

Во время подготовки данного материала появились сообщения о том, что совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца не состоялась по инициативе Астаны. Шольцу пришлось пообщаться с журналистами в одиночестве. Причины отмены мероприятия остались неизвестными. Прием Шольца в германской прессе назвали холодным, а отношение к канцлеру неуважительным.

Подытоживая, можно сказать, что господин Шольц прибыл в регион с визитом для укрепления энергетической безопасности Европы, усиления противодействия российскому и китайскому влиянию на страны центральноазиатского региона, а также расширения торгово-экономического сотрудничества в условиях строгого соблюдения антироссийских санкций.

Алла Зейдуллаева

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