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Ирак анонсировал скорое завершение миссии коалиции во главе с США

Ирак анонсировал скорое завершение миссии коалиции во главе с США

Дата окончания миссии международной коалиции во главе с США в Ираке будет объявлена ​​в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани.

«Ирак 2024 года – это не то же самое, что Ирак 2014 года. Мы победили ИГИЛ благодаря принесенным жертвам и позиции иракского народа. Мы пришли к выводу, что больше нет необходимости в присутствии коалиции из 86 стран », – сказал глава правительства в интервью Bloomberg.

По его словам, достигнуты договоренности относительно порядка вывода сил коалиции из страны.

При этом политик отметил, что завершение миссии не означает «разрыва между Ираком и странами коалиции, включая США». Аль-Судани добавил, что Багдад ведет двусторонние переговоры с Вашингтоном о налаживании «устойчивых связей в сфере безопасности».

«Мы совершили переход от периода войн к периоду стабильности. ИГИЛ не представляет угрозы (иракскому) государству», – подчеркнул премьер-министр.

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