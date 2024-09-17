Китай стал вторым крупнейшим инвестором в Турцию за 33 года

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Турецкая Ассоциация международных инвесторов (YASED) зафиксировала значительный рост китайских инвестиций в Турцию. Согласно данным YASED, за последние 33 года Турция стала второй после США страной по объему китайских вложений.

В заявлении, опубликованном в газете Ekonomim, отмечается, что Китай привлекают в Турцию несколько ключевых факторов. Среди них — стратегическое географическое положение Турции, которая играет важную роль в глобальных цепочках поставок, доступ к внутреннему рынку с населением более 85 миллионов человек и интеграция с ЕС через Таможенный союз. Турецкие инвесторы также подчеркивают экономическую предсказуемость и привлекательные возможности для инвестиций в производственный сектор, которые способствуют росту китайских вложений.