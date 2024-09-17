Баку ответил Нидерландам: «Закрывали глаза на незаконные действия Армении»

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К сожалению, нидерландская сторона в очередной раз демонстрирует предвзятость в отношении Азербайджана и нынешней ситуации в регионе в постконфликтный период.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о заявлениях, содержащихся в разделе «Международная безопасность» правительственной программы, опубликованной Королевством Нидерландов 13 сентября 2024 года.

По словам А.Гаджизаде, прежде всего, недопустимо, чтобы эта страна не называла освобождение оккупированных территорий Азербайджана «захватом Нагорного Карабаха»:

«Карабахский регион всегда был неотъемлемой частью нашей страны и около 30 лет находился под незаконной оккупацией Армении. К сожалению, Нидерланды закрывали глаза на незаконные действия Армении. Меры Азербайджана по освобождению этих территорий основаны на нормах и принципах международного права, а также на суверенном праве нашей страны. Мы призываем Нидерланды положить конец таким заявлениям, которые еще больше подрывают двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами и препятствуют дальнейшему развитию региона на основе уважения к нормам и принципам международного права».

Отметим, 13 сентября 2024 года правительство Королевства Нидерландов обнародовало программу, в которой изложены планы на текущий срок полномочий. В разделе «Международная безопасность» этой программы, охватывающей нарастающие конфликты, освобождение азербайджанских территорий названо «захватом Нагорного Карабаха».