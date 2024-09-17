В Грузию не пустили экс-советника Пашиняна, он обвинил в этом Баку

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В Грузию не пустили бывшего советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арсена Харатяна.

Харатян — основатель грузино-армянского издания Aliq Media, которое находится в партнерских отношениях с американским фондом «в поддержку демократии» NED и филиалом «Открытого общества» Сороса в Грузии.

Харатян прилетел в Тбилиси из Люксембурга и находился в тбилисском аэропорту примерно с 4 часов утра. Об этом грузинской службе Радио Свобода рассказал его друг, также находящийся в аэропорту.

Позже сам Харатян опубликовал в фейсбуке пост, заявив, что запрет на въезд в Грузию носит политический характер:

«Проблема здесь в том, что мне никто не объяснил причину, по которой мне отказали во въезде в Грузию, где я прожил более 5 лет, создал СМИ, был соучредителем различных организаций, помогал строить мосты между Арменией и Грузией и так далее.

Грузия была и остается для меня второй родиной, и те, кто меня знает, понимают, как много для меня значит этот отказ.

На данный момент у меня нет сомнений, что этот отказ во въезде, он же депортация, носит политический характер, что в конечном итоге означает, что нынешние грузинские власти либо боятся таких людей, как я, либо имеют покровителей из Москвы или Баку, которые говорят им «расчистить пространство» перед выборами.

За шесть недель до парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», похоже, не заботится о приобретении новых друзей, но наживает новых врагов такими действиями. Одно для меня более чем ясно: я вернусь в Грузию, и это произойдет очень скоро.

Нет способа, которым какая-либо сила в мире может сделать Грузию страной, подобной Беларуси, народ Грузии просто слишком зрелый и сильный как гражданское общество, поэтому это может быть только кратковременным авторитарным понятием «белорусские каникулы», как выразился один большой американский друг, но никогда не реальностью!!!».