Казахстан хочет провести консультации с Венгрией и Турцией

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Казахстан заинтересован в обмене опытом с Венгрией и Турцией, где реализуются проекты в сфере ядерной энергетики.

Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

«Сегодня атомная промышленность представляется в качестве одного из перспективных векторов развития энергетического сектора Казахстана, способного в том числе способствовать наращиванию научного потенциала казахстанских специалистов. В этой связи мы заинтересованы в обмене опытом со странами, реализующими проекты в этой сфере, в частности с Турцией и Венгрией», – приводит слова Есимханова пресс-служба ведомства по итогам его выступления на четвертом заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ).