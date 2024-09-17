Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка

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Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Самехом Нагуиб Вахба.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ВБ. Подчеркнуто, что совместные проекты способствуют диверсификации экономики, развитию частного сектора, инфраструктуры, управлению твердыми бытовыми отходами, сельского хозяйства и других сфер в нашей стране. Состоялось обсуждение потенциальных направлений сотрудничества с ВБ, приоритетных проектов на ближайшие годы, реализуемых в нашей стране проектах по возобновляемой энергетике, шагов по поддержке занятости. Также была представлена информация о исследованиях проводимых ВБ в направлении поддержки государственных предприятий и обсуждены возможности партнерства в рамках COP29.

Стороны обменялись мнениями о совместных действиях в рамках проекта «Зеленые и устойчивые города», восстановлении систем водоснабжения и канализации Баку, умных решениях в сельском хозяйстве и ирригационных системах, а также о Рамочном документе странового партнерства, охватывающего 2025-2029 годы. Документ предусматривает адаптированные к национальным приоритетам инвестиционные программы и техническую помощь.