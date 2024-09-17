В Азербайджане выявлены 3 наркоплантации (фото)

В Балакянском районе сотрудники полиции совместно с пограничниками провели операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, а также незаконным хранением огнестрельного оружия.
Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операций, проводимых в высокогорных районах, были обнаружены 3 наркотические плантации. Были задержаны 5 человек, которые выращивали кусты конопли.
Было обнаружено и изъято 290 кустов конопли, автомат “Калашников”, магазин, патроны и ружья. Задержанные сообщили, что выращивали коноплю с целью получения прибыли.
Возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.