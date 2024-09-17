ЕС направил €1,4 млрд прибыли от активов РФ на закупку оружия для Украины

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Евросоюз использовал €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его заявление опубликовала пресс-служба ЕК.

«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также – впервые – на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины», – говорится в документе.