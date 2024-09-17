«Мы решили, что пора убираться отсюда»: Трамп о попытке покушения на него

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В прямом эфире в социальной сети X кандидат в президенты США Дональд Трамп в первый раз рассказал о том, как была организована атака на него на его поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич.

По словам Трампа, он играл в гольф с несколькими друзьями — в какой-то момент они услышали четыре или пять выстрелов.

«Агент Секретной службы увидел ствол автомата АК-47. Они начали стрелять в том направлении, они начали стрелять в кусты», — поделился Трамп.

Человеком в кустах, как выяснилось впоследствии, был 58-летний Райан Уэсли Рут, который последние годы живёт на Гавайях. Рут уже несколько раз привлекал к себе внимание как радикальный активист и сторонник российского вторжения в Украину.

«Я бы с удовольствием сделал последний удар в игре, но мы всё-таки решили, что пора убираться отсюда. Мы быстро уехали, со мной были агенты Секретной службы, они проделали отличную работу. Стрелок сядет за решётку, надеюсь, надолго», — добавил Трамп.

Решающую роль в поимке преступника сыграл свидетель, который помог полиции опознать его машину и самого стрелка.

«Человек увидел что-то подозрительное и сфотографировал номерной знак. Они быстро поймали стрелка после погони на автостраде», — сказал Трамп.

По словам республиканца, частично ответственность за покушения на него несут президент США Джо Байден и вице-президента Камала Харрис.

«Из-за их риторики в меня стреляют. Из-за этой коммунистической левацкой риторики летят пули, и дальше будет только хуже», — отметил Трамп.