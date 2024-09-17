Рафаэль Гросси отправится в Иран

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что скоро посетит Иран, где проведет политические и технические переговоры.

«Мы с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами согласились, что важно продолжать наше взаимодействие. Вскоре я посещу Тегеран, где состоятся политические и технические встречи», – написал Гросси в X.

В июне Совет управляющих МАГАТЭ принял предложенную Великобританией, Францией и ФРГ резолюцию, в которой Тегеран критикуется за якобы недостаточное сотрудничество с МАГАТЭ.