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Кадры задержания Эльмана Пашаева

Кадры задержания Эльмана Пашаева

Следственный комитет России показал видео задержания экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Эльмана Пашаева подозревали в мошенничестве неоднократно. В полицию заявляли несколько его VIP-клиентов, которые жаловались, что адвокат решил их проблемы с помощью своих «могущественных связей», брал миллионы за свои услуги, но не выполнял обязательства. Также семья из Москвы обвиняла Пашаева в том, что он «отжал» их квартиру, пишет тг-канал SHOT.

В начале карьеры Пашаев занимался разводами семей бизнесменов и уголовными делами чиновников. Клиенты говорили, что адвокат хорошо их обрабатывал, обещал золотые горы и условные сроки, но ничего в жизнь не воплощал. Из-за жалоб Пашаева трижды лишали адвокатского статуса.

В 2018 году Пашаев провёл несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве после очередной жалобы. Позже его обвинение переквалифицировали и приговорили к году условно за самоуправство.

В 2020 году было самое громкое дело Пашаева. Он защищал Михаила Ефремова по делу о смертельном пьяном ДТП. На заседаниях адвокат заявлял бредовые вещи — что причиной аварии могли стать «энергетические дыры» или «аэрозольные облака», говорил, что авто актёра могли взломать хакеры.

Ефремов благодаря такой защите сел на 7,5 года, а Пашаева снова лишили статуса адвоката. Дважды. Адвокатская палата посчитала его высказывания на суде нарушением профессиональной этики.

Во время слушаний по Ефремову Пашаева обвинили в незаконном присвоении московской квартиры.

Семейство Кирсановых-Тарабриных тогда заявило, что в конце 90-х Эльман, когда ещё только приехал из Азербайджана, снял у них комнату в трёшке на Костромской, а позже в результате махинаций оформил недвижимость на себя.

В 2023 году Пашаев подписал контракт с МО РФ и отправился на войну в Украине.

В 2024 году экс-адвоката задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Он, по версии следствия, обработал бизнесмена-сослуживца Блиновского, обещая помочь ему избежать ответственности по уголовному делу и освободить его жену Елену Блиновскую из СИЗО.

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