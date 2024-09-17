Столтенберг исключил мир в Украине без членства страны в НАТО

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Мира в Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока Киев не станет членом НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy.

«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», – сказал он.

Однако, по его словам, страны-члены НАТО пока не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. «Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», – сказал он.